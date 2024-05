Pellegatti: "Fonseca? Non so se è l'uomo giusto. Tralasciando i grandi nomi, preferirei un innovatore"

Carlo Pellegatti, giornalista da sempre orbitante attorno al mondo Milan, ha commentato la situazione riguardante il nuovo allenatore del Milan nel corso della trasmissione Mediaset "Pressing". Ecco le parole di Pellegatti a precisa domanda su Paulo Fonseca, tra i profili più chiacchierati e tra i favoriti, forse, per la panchina rossonera della prossima stagione:

"Non so se è l'uomo giusto. In Francia è considerato un grandissimo allenatore. Il Milan De Zerbi non lo prenderà mai, non interessa. A torto o a ragione, un po' come Conte, non me l'hanno mai confermato una volta. Io personalmente avrei voluto uno un po' innovativo, se non andiamo sui grandi allenatori, però un Klopp non si può prendere, non viene. Fonseca non so se è l'uomo giusto, potrebbe essere uno con poco carattere e si teme questo".