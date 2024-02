Pellegatti: "Futuro panchina Milan, tre osservati speciali"

Carlo Pellegatti, nel suo consueto video del pomeriggio sul suo canale YouTube, parla della “situazione allenatore” del Milan. La premessa è la solita: il club, nelle figure di Furlani e Ibrahimovic, ha ribadito più volte il pieno sostegno a Stefano Pioli, che ha una stagione da finire nel migliore dei modi e rimane il candidato “più attendibile” a rimanere nel caso in cui facesse bene.

Contemporaneamente però i dirigenti iniziano a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparati: oltre ai soliti nomi come Conte e Thiago Motta, difficili, ci sono tre “osservati speciali”.

Il primo è Francesco Farioli, che in Francia tanto sta facendo bene con il Nizza, con cui è al secondo posto in Ligue 1 dietro il solito PSG.

Poi c’è Miguel Ángel Sánchez Muñoz, detto Michel: con il suo Girona sta ottenendo ottimi risultati da anni, e in questa stagione sta lottando con il Real Madrid per la vetta de La Liga. Allenatore di 48 anni seguito da tante squadre in Europa, tra cui il Milan.

L’ultimo nome è Fabian Hürzeler, allenatore emergente classe 1993 del St. Pauli. Il Milan segue il tedesco così come altri club europei, nonostante la giovanissima età. Ha preso la licenza UEFA per allenare solo pochi mesi fa, ma già l’anno scorso, dopo aver preso il St.Pauli 15esimo, ha sfiorato la promozione in Bundesliga. Quest’anno è nettamente in testa alla 2. Bundesliga. Il Milan lo monitora.

Tre profili decisamente diversi ma che hanno una cosa in comune: figure emergenti, chi più e chi meno, che danno un gioco offensivo alla squadra e sono capaci di lavorare bene con i calciatori giovani.