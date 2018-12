Pellegatti: "Giorno di rientri a Malpensa, sbarcato anche Bonaventura in stampelle"

Non solo la giornata di Lucas 'Paquetá' Tolentino, in mattina a Malpensa è arrivato anche il centrocampista rossonero Giacomo Bonaventura di rientro dall'operazione negli Stati Uniti. Queste le parole di Carlo Pellegatti, affidate al suo canale Youtube, sulla mezz'ala di Gattuso: "Oltre a Paquetá, stamattina a Malpensa è arrivato anche Giacomo Bonaventura. Alle 7.30, Jack di Cuori è sbarcato qui da Pittsburgh in stampelle dopo un lungo e stancante viaggio".