Pellegatti: "Higuain contro il tabù albiceleste? Mai un argentino in gol nel derby"

In un video pubblicato per il proprio canale Youtube, il giornalista Carlo Pellegatti ha rivelato un retroscena particolare su Gonzalo Higuain e gli argentini nel derby. Sono 22 i giocatori nella storia del Milan di nazionalità argentina. L'ultimo in ordine cronologico è Gonzalo Higuain, che i tifosi rossoneri sperano possa segnare al suo primo derby in rossonero. Il Pipita, però, dovrà lottare contro un tabù che riguarda i suoi connazionali: nessun giocatore dell'Argentina è mai riuscito a realizzare una rete in campionato nelle stracittadine milanesi con la maglia del Milan. Gli unici due sono stati Cucchiaroni e Grillo, che hanno segnato in Coppa Italia il 15 giugno 1958. Sessanta anni senza gol albicelesti.