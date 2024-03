Pellegatti: "Ho fiducia in Chukwueze, è un giocatore vivo e voglioso"

vedi letture

Nel corso dell'edizione live su youtube di RadioRossonera, è intervenuto così nel post partita di Milan-Empoli il noto giornalista Carlo Pellegatti che ha voluto così parlare soprattutto del rendimento di Samuel Chukwueze in questa stagione.

Ecco il suo commento: "Pioli ha una rosa importante e adesso quasi a completa disposizione. Voi lo sapete, non mi crea entusiasmo vedere questo Jovic, ma spero possa fare gol, questo sempre. Anche l'anno scorso avevo un po' scaricato De Ketelaere, quando i ragazzi non mi creano quell'emozione lì particolare io faccio fatica. Invece mi piace Chukwueze perchè è un giocatore vivo, acceso e voglioso, stava sfiorando un gran gol che gli sarebbe servito tantissimo per il morale".