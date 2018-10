Pellegatti: "Ho visto un Gattuso preoccupato e con uno sguardo perso. Oggi Maldini e Leo a Milanello"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale Youtube, ha parlato così del momento negativo del Milan dopo la sconfitta contro il Betis: "La situazione da seria si fa drammatica. Il Milan non solo non è più sicuro del primo posto nel girone, ma la qualificazione è ancora in ballo. Il Milan deve conquistare la qualificazione andando a giocare su due campi infuocati come quelli di Siviglia e Atene. In campionato la situazione è meno drammatica perchè c'è più tempo per recuperare. In questo momento il problema è la mancanza di prestazioni. Anche ieri è stata nulla per 75'. Nel post-partita di ieri, ho visto un Gattuso preoccupato e un po' confuso. Lo si è capito dalle sue parole. Non dico che sia una resa, lui ha sempre lottato nella sua vita, però per la prima volta ho visto uno sguardo perso. Il Milan ha bisogno di un comandante saldo che possa portarlo fuori dalla burrasca. Oggi Leonardo e Maldini sono stati a Milanello e hanno parlato con Gattuso. Rino deve dimostrare di essere tornato lucido e pronto ad indirizzare la squadra fuori dalla crisi. Difficile dire cosa sia successo rispetto a due settimane fa. Il Milan è una squadra da 12-13 giocatori che non può far riposare uno come Bonaventura che ieri ha chiuso la partita stremato. La società deve pensare dove ha sbagliato, deve rimediare a gennaio. Mi viene da ridere quando si mette in dubbio uno come Ibrahimovic. Cutrone non può stare fuori da questa squadra. Domani in conferenza capiremo se Gattuso ha ripreso la sicurezza del comandante. Se i dirigenti si renderanno conto di aver perso il timone, allora e solo in questo caso Gattuso deve essere esonerato".