Pellegatti: "I dirigenti del Milan hanno incontrato il procuratore di Pavoletti"

Carlo Pellegatti, è intervenuto sul suo canale YouTube per parlare di mercato del Milan. Pellegatti ha dichiarato: “I problemi dei rossoneri, più che in difesa sono a centrocampo. Fra non molto rientrerà Matteo Gabbia, abbiamo anche Mateo Musacchio che ora sta bene e poi c’è Pierre Kalulu che può fare il centrale. L’obiettivo per la mediana e Soualiho Meité. Per l’attacco invece, quest’oggi, l’agente di Leonardo Pavoletti ha incontrato i dirigenti del Milan. Da quello che ho saputo io non si è parlato di offerte, ma è stata soltanto una chiacchierata. Però, questo colloquio, potrebbe essere un piccolo passa avanti. Ho segnalato il nome di Pavoletti già da diverse settimane”.