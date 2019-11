Pellegatti: “Ibrahimovic, altro che brodino. A questo punto dipende da lui”

Il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto alla trasmissione radiofonica “Tutti Convocati” su Radio24, ha parlato della situazione del Milan: "Ieri sera mi hanno confermato che è arrivato l'ok da tutte le parti della società per prendere Ibrahimovic. A questo punto dipende da lui, ma ricordiamoci che per convincerlo bisogna blandirlo un pò. Altro che brodino, Ibrahimovic è il brodo di Natale con gli anolini di cappone per il Milan. I giocatori con i telefonini in spogliatoio? Non voglio dire niente, ma so che Lampard ad esempio li ha proibiti...".