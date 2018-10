Pellegatti: "Ibrahimovic continua a parlare con il Milan, vuole chiudere la carriera ai massimi livelli"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale YouTube, ha dato un aggiornamento su Zlatan Ibrahimovic e sul suo possibile trasferimento in rossonero: "Una notizia mi arriva ieri sera dalla Svezia. Un amico di Ibrahimovic rivela ad un'altra persona, che poi mi ha dato questa notizia, che Ibrahimovic continua a parlare con il Milan. Una notizia che può far piacere a tutti, da Casa Milan non filtra assolutamente nulla ma il giocatore svedese vuole questo ritorno, vuole chiudere la carriera ai massimi livelli, tornando in Champions League, potrebbe essere un rinforzo importante sul piano della personalità, della professionalità. Sarebbe fondamentale per il lavoro di Rino Gattuso, senza fermare la crescita di Cutrone ma affiancando un altro campionissimo come Higuain".