Pellegatti: "Il Mian cercherà di convincere l'UEFA della bontà della nuova proprietà, con Gazidis piano per aumentare il fatturato"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale Youtube, ha parlato della punizione della UEFA: "Sono arrivate finalmente le motivazioni del Tas, legate soprattutto ad una questione di tempi, quando il Milan si è presentato al Tas ha convinto i giudici del cambio radicale di prospettive. La Uefa convocherà i dirigenti del Milan per capire ulteriormente le prospettive della società. Assolutamente non ci sarà l'esclusione dalle Coppe, forse una limitazione della rosa e una sanzione pecuniaria. Lì il Milan poi ha due strade: accettare la punizione o ricorrere un'altra volta al Tas, ma ci sembra un po' improbabile. Per la prossima stagione il Milan cercherà un nuovo incontro con l'UEFA per tentare di avere il voluntary agreement o il settlement. Con l'arrivo di Gazidis il Milan presenterà un piano per aumentare il fatturato, si parla di un grande nuovo sponsor, il Milan cercherà di convincere l'UEFA della bontà della nuova proprietà e delle intenzioni di ridurre il deficit. Nel prossimo triennio ci saranno limitazioni, per questo diventerà importante lo scouting, trovando giocatori importanti prima che abbiano una quotazione così elevata".