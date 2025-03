Pellegatti: "Il Milan deve ripartire da un nuovo direttore sportivo, ma non verrà comunicato prima del 15 marzo"

A dire la sua sulle vicende in casa Milan è stato a TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista Carlo Pellegatti. Queste le sue considerazioni dopo il momento negativo della squadra di Conceicao, prossima a giocare una nuova partita in Serie A sabato sera sul campo del Lecce degli ex Rebic e Giampaolo.

Nuovo DS una priorità

"Ora il tecnico vuole fare rivoluzione col Lecce ma non mi sembra il momento migliore per farlo, rompendo così con altri giocatori, visto che c'è anche il derby di semifinale di Coppa Italia in vista. Non mettiamo insieme la questione Theo e Leao, perchè le cose migliori quest'anno le abbiamo viste da Leao. Si deve ripartire dal ds, che è slittato e non arriverà prima del 15 marzo. Però più presto arriva, più presto ci sarà il nuovo tecnico e si comincerà a programmare. Ds? C'è anche Paratici, forse Berta era il preferito ma è stato avvicinato troppo tardi e pare più vicino all'Inghilterra. Forse Tare è avanti, ma non so se ci possono essere inserimenti a sorpresa".