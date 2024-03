Pellegatti: "Il Milan ha un'idea per il centrocampo: è Walace dell'Udinese"

Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha pubblicato un video in cui ha analizzato una possibilità a centrocampo per il futuro rossonero, il profilo di Walace dell'Udinese. Ecco le sue parole: "Mi dicono che il Milan potrebbe avere l'idea di prendere un giocatore, che ho analizzato, che ha statistiche molto, molto interessanti. Parlo di un giocatore alto 1.88, che pesa 75 kg, dal 2019 nell'Udinese e che conosce bene il campionato italiano. Il costo è sostenibile, 7, 10, 12 milioni di euro, è nato il 4 aprile 1995, quindi ha 29 anni tra due settimane. Si chiama Walace".

Pellegatti delinea anche il profilo statistico del calciatore: "Può giocare nei due di centrocampo, ma anche a 3, di fianco a Reijnders e di fianco anche a Bennacer. Le statistiche: 82% di passaggi riusciti, dribbling riusciti 84,6%, su 215 duelli, ne ha vinti ben 126. Sarebbe l'ideale per dare quella fisicità. Nella seconda stagione secondo come duelli vinti, quest'anno ha segnato due gol, non è uno da inserimento, ma sarebbe l'ideale per dare fisicità. Spero che sia un'idea e un percorso che il Milan possa compiere".