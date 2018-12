Pellegatti: "Menomale che c'è Abate: calciatore affidabile, di cuore, con dentro lo spirito del Milan"

Attraverso il proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha commentato la scelta di Gattuso di lanciare Abate titolare, nel ruolo di difensore centrale, domani contro il Parma: "Menomale che c’è Abate. Abate è un giocatore affidabile, è un giocatore di cuore, con dentro la maglia e lo spirito del Milan, gli eredi del grande Milan del passato. È un giocatore che ha vinto lo Scudetto nel 2011, un giocatore affidabile che non ha molto pubblico. Ci sono sempre molte osservazioni non troppo positive su di lui. Eppure, è un giocatore dal piede molto dolce, non sbaglia uno stop. Viene criticato per i cross ma lui è un terzino, deve difendere. Chiude formidabilmente le diagonali, è un giocatore intelligente. Gattuso si affida ai suoi pretoriani, come si diceva una volta. Contro il Parma, Zapata dovrà difendere fisicamente su Inglese mentre Abate dovrà aiutare Calabria e Rodriguez per chiudere le sortite pericolose di Gervinho. Proprio Abate giocherà centrale, per non creare altri problemi al centrocampo. Oggi questo reparto si basa su Kessie e Bakayoko, che ha recuperato dalla contusione al piede.

In mezzo a loro ci sarà Mauri che ha meritato la conferma dopo la brillante prestazione contro il Dudelange. Mauri giocherà con una certa motivazione, il Parma è la squadra da dove il Milan lo ha prelevato. Ricordiamo il suo gol contro la Juventus. Sarà una partita particolare per lui".