Pellegatti: "Mercato? La priorità è un centrocampista, prima di attaccanti e difensori. Ecco l'identikit"

Nel video odierno per il suo canale ufficiale Youtube, Carlo Pellegatti ha fornito aggiornamenti sul mercato rossonero: "Oggi possiamo dirvi la priorità di Leonardo per il prossimo mercato invernale. Tanti nomi sulla scrivania, ma quelli realmente osservati sono i centrocampisti. Nello specifico, un centrocampista centrale, che sappia guidare la squadra. In questo senso, sta ricevendo chiamate su chiamate da tutti i procuratori internazionali. Prima dell'attaccante e del difensore centrale, Leonardo andrà su un centrocampista centrale per dare alternative importanti all'assenza di Lucas Biglia. Un faro, un metronomo, questa la tipologia che sta cercando il dirigente del Milan. Era stato bravo Galliani, nell'anno dell'ultimo Scudetto, a pescare la carta van Bommel, e proprio un simile regista sta cercando Leonardo. Paredes potrebbe essere la soluzione ideale, ma il costo è troppo elevato. Calcolando che già una buona fetta di budget è andata su Paquetá. Un centrocampista da prendere a cifre possibili per le casse di Casa Milan".