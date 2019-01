Pellegatti: "Milan, servono ancora due acquisti"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale YouTube, ha fatto un appello alla dirigenza rossonera per un ulteriore sforzo sul mercato: "Rivolgo una piccola preghiera a Gazidis, Leonardo e Maldin: ancora uno sforzo, sia economico che di fantasia e capacità, ma cerchiamo di prendere uno o meglio due giocatori per onorare questo gruppo, per onorare lo straordinario lavoro di Rino Gattuso. Il Milan è riuscito a tenere testa al Napoli, ma manca ancora qualcosina. Il Milan sta onorando questa lotta, vuole tornare a tutti i costi in Champions League. Cercate ancora qualcuno che possa aiutare a livello di qualità questa squadra. Permetterebbe di colmare, ancora non totalmente, il gap con le altre squadre".