Pellegatti: "Milan su Dzeko? Per la Roma è incedibile"

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle voci che avvicinano Dzeko al Milan. Queste le sue parole: "Si parla di Dzeko. Mi sento di dire per cognizione di causa che Allegri è molto interessato al giocatore per la Juventus. Le voci che arrivano da Roma tuttavia parlano di un Mourinho che considera il bosniaco come un calciatore incedibile. Anche perchè vorrei capire perchè il Milan debba andare a prendere un attaccante a scadenza nel 2022, pagando un indennizzo e con un ingaggio molto alto. Il Milan non è una squadra che lascia partire i giocatori a zero (vedi Donnarumma) e poi compra altri calciatori a scadenza, pagando invece un indennizzo quando potrebbe aspettare gennaio. Al di là di questo discorso per la Roma, Dzeko è incedibile"