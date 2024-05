Pellegatti: "Motta? Da quanto mi risulta la Juve lo ha lasciato in stallo"

Continua la ricerca del Milan per il nuovo allenatore. I nomi dei papabili candidati sono tantissimi, ma ancora il club rossonero non sembra essere venuto a capo del rebus. L'unica certezza che pare esserci è che l'ufficialità arriverà dopo la fine del campionato così come anche l'ufficialità dell'addio di Stefano Pioli. Per parlare del nutrito casting per la nuova guida tecnica, il noto giornalista, che da tempo segue le vicende intorno alla squadra rossonera, Carlo Pellegatti è stato ospite di Tutti Convocati su Radio 24.

Le parole di Carlo Pellegatti sul casting allenatore del Milan: "Preoccupato per il Milan? Non siamo al 7 luglio senza allenatore. Conte? NO da 6 mesi. Conceicao? NO. Possanzini? NO. Gallardo? NO. DeZerbi? NO. Motta? Calmi con va alla Juve, non mi hanno mai detto di no su Motta, la Juve lo ha lasciato lì in stallo"