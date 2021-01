Pellegatti: "Non sopporto quando snobbano il Milan. Siamo sempre primi"

Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto della situazione in casa Milan, dopo aver terminato il girone d’andata di campionato. Pellegatti ha detto: “Il Milan in questa stagione ha sbagliato due partite, contro il Lille e questa di sabato contro l’Atalanta. Contro la Juventus invece i rossoneri sono stati ben in partita nonostante le tantissime assenze. Dopo questa sconfitta contro l’Atalanta, sembra che il Milan sia settimo in classifica, ma così non è dato che è sempre primo. Ora abbiamo tre partite di fila contro squadre che sono nella parte destra della classifica (Bologna, Spezia e Crotone). Per ora il Milan ha giocato un grande calcio, e tornerà a giocarlo. Non sopporto quando snobbano il Milan, ognuno pensi a casa sua. Vedremo come reagirà la squadra domani contro l’Inter, ma più che il risultato, voglio vedere la prestazione. Voglio vedere il bel gioco come il Milan ha fatto fin’ora”.