Pellegatti: "Nuovo ds? Dico Giovanni Galli, per me sarebbe il profilo perfetto per il Milan"

In un video sul suo canale You Tube, Carlo Pellegatti ha lanciato un nuovo nome per il ruolo di direttore sportivo del Milan: "L'organigramma del Milan è stato ormai definito, anche se manca ancora l'ufficialità. Maurizio Ganz sarà il nuovo allenatore della squadra femminile, Angelo Carbone sarà il nuovo responsabile del settore giovanile milanista, Moncada continuerà ad essere il capo dello scouting, l'allenatore dovrebbe essere Giampaolo, mentre manca ancora il direttore sportivo, cioè il braccio destro di Paolo Maldini. Il Milan starebbe cercando una figura esperta, che sia un ex giocatore e che abbia la stima di Maldini. Nelle ultime ore, è stato fatto il nome di Bigon, che però ora è al Bologna. Tare sembra essere piuttosto complicato. Mi sono messo a cercare nella lista dei direttori sportivi una figura e un'idea potrebbe essere Giovanni Galli. Si tratta di una mia suggestione, non è una notizia. Galli è un ex giocatore, è un ex compagno di squadra di Maldini, i due insieme hanno vinto tutto con la maglia del Milan. Galli è stato il ds che ha portato la Fiorentina dalla Serie C alla Serie A, portando in viola giocatori importanti come Quagliarella, Dainelli, Chiellini e tanti altri giocatori. Quando è andato al Verona, aveva proposto Sarri e poi aveva portato Jorginho. Voglio ricordare poi anche i due fratelli Traoré: uno gioca nell'Empoli, mentre l'altro è uno dei gioielli delle giovanili dell'Atalanta. Entrambi sono stati scoperti proprio da Galli quando era alla Lucchese. Io non dice che verrà lui, ma a me sembra essere il profilo giusto per il Milan".