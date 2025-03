Pellegatti: "Ora anche sulle questioni tecniche l'ultima parola spetterà a Furlani"

Carlo Pellegatti, intervenuto a Pressing, ha parlato così del Milan che è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo: "Abbiamo capito che Furlani è andato da Cardinale per capire in modo chiaro le divisioni all'interno del Milan. Ora toccherà a lui prendere le decisioni anche a livello sportivo. Qualcuno dice che è così da due anni, ma in realtà Furlani aveva detto che è vero che tutte le decisioni passano da lui perchè ha il potere di firma, ma la parte tecnica spetta a Moncada e Ibrahimovic. Invece ora anche sulle questioni tecniche l'ultima parola spetterà a Furlani, tanto che in questa settimana farà un nuovo giro di colloqui con i potenziali candidati per il ruolo di direttore sportivo.

Nella lista del Milan non c'è più Berta, mentre ci sono ancora Tare e Paratici. Non credo a Thiago Scuro, che è il direttore generale del Monaco e non penso che venga al Milan a fare il ds sotto un altro, così come non penso che verrà preso il ds dell'Eintracht Francoforte Markus Krösche perchè serve una figura che conosce il calcio italiano. Sembrava favorito Tare, ma le sue quotazioni sono in calo, mentre sono in rialzo quelle di Paratici.

Le voci su Allegri? Ho parlato con Allegri, ovviamente di cavalli. Poi gli ho chiesto anche se ci fossero novità e mi ha detto che non ce ne sono. E' chiaro che prima deve essere scelto il direttore sportivo. Le scelte di formazione di Conceiçao? Leao più dieci, tutta la vita.