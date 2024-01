Pellegatti: "Penso che Terracciano sia stato preso per fare il centrocampista"

Carlo Pellegatti è intervenuto a Pressing e sul Milan ha dichiarato: "Io dico che il prossimo allenatore del Milan, chiunque arriverà, non sono sicuro che arriverà in tre anni prima 2°, poi 1° e poi tra le 4 squadre più forti d’Europa. Per quanto riguarda la questione delle proprietà americane, RedBird ha deciso di continuare con Furlani e Moncada proprio perché cosciente di non essere dentro la situazione e quindi ha deciso di proseguire con chi c’era già dentro al club.

Io Pioli me lo sto gustando, cerca sempre di stimolarsi e di stimolare la squadra. Tuttavia sicuramente nel momento in cui tornerà un periodo di flessione torneranno i #PioliOut, ma credo che lui ormai sia abituato a questo. L’importante è che la squadra creda nell'allenatore. Per quanto riguarda il mercato del Milan, vi rivelo una cosa che non sa ancora nessuno: non ho parlato con Pioli, ma penso che Terracciano sia stato preso per metterlo mediano o mezzala e sopperire all’assenza di Pobega. Ultima cosa, sarà un caso ma da quando è tornato Kjaer abbiamo subito solo un gol".