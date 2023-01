Pellegatti: "Pioli deve ricostruire il Milan sul piano della fiducia e del gioco"

MilanNews.it

Carlo Pellegatti è intervenuto sul proprio profilo Instagram soffermandosi sulla prestazione del Milan in Supercoppa Italiana: “Il Milan sembra rassegnato, è stato brutto nei singoli ma soprattutto nel gioco. Non c’è un giocatore che abbia giocato in maniera sufficiente. Il 3-0 subito contro l’Inter è pesantissimo. Adesso Pioli deve ricostruire il Milan sul piano della fiducia ma soprattutto sul piano del gioco”.