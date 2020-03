Pellegatti: "Pioli sta mantenendo una discreta continuità. Insopportabile vedere il Milan fuori dalla Champions"

Con un video suo proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha risposto alle domande dei tifosi rossoneri.

Cosa ne pensi della situazione rossonera?

"Per quello che riguarda il campionato Pioli ha ereditato una situazione difficile mantenendo una discreta continuità anche se ci si aspettava qualcosa di più dopo l'arrivo di Ibra. I problemi sono figli della non chiarezza in società. Per un Milan competitivo dipenderà dal budget ma soprattutto dallo scouting del Milan: Sicuramente è insopportabile vedere il Milan fuori dalle grandi competizioni."