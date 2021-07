Pellegatti: "Questa la probabile formazione per la prima amichevole del Milan"

Intervenuto sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la possibile formazione del Milan per la prima amichevole stagionale.. Pellegatti ha dichiarato: “Prima amichevole per il Milan. Proviamo a capire la formazione che affronterà la Pro Sesto, dove gioca Christian Maldini, in difesa. Chissà non si trovi a marcare Daniel Maldini. In porta mettiamo Tatarusanu. Centrali sicuramente Tomori e Romagnoli e a sinistra Theo Hernandez. A destra potrebbe giocare Gabbia o un ragazzo della Primavera. A centrocampo Tonali e Bennacer, visto che Kessie è via per le Olimpiadi, con Pobega come alternativa. Pobega è una mezz’ala, ma vediamo come Pioli avrà intenzione di adattarlo. Questa è una delle cose che mi attrae di queste amichevoli. Potrebbero giocare Saelemaekers, Castillejo e Hauge a sinistra con Leao davanti. L’alternativa sulla trequarti è Daniel Maldini. Voglio vedere Hauge volare. Leao dovrà adattarsi a centravanti, visto che non ci saranno Rebic ed Ibrahimovic. Questa la possibile formazione.“