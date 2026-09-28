Pellegatti su Ramos: “Anche ieri ha lottato tanto e giocato per la squadra, poi la prodezza”

Carlo Pellegatti commenta la prestazione e il gol segnato da Gonçalo Ramos nella partita tra Portogallo e Norvegia.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti commenta la prestazione e il gol realizzato da Gonçalo Ramos nel match di ieri sera contro la Norvegia. Queste le sue parole.

"Quella di Ramos é stata una partita di grande generosità, grande aiuto alla squadra, ma nel primo tempo è continuata la sua astinenza, non dal gol, la sua astinenza dai tiri in porta. È stato poco servito, ripeto, ha lottato, ha corso anche ieri, se non è stato quello che ha corso di più, siamo lì. Poi improvvisamente tre guizzi nel secondo tempo. Il primo, il portiere della Norvegia sbaglia il rinvio e Gonçalo Ramos, vedendo il portiere che aveva effettuato il rinvio rasoterra da lui intuito, mette un pallone morbido, un cucchiaione".