Pellegatti su Ramos: “Anche ieri ha lottato tanto e giocato per la squadra, poi la prodezza”
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Carlo Pellegatti commenta la prestazione e il gol segnato da Gonçalo Ramos nella partita tra Portogallo e Norvegia.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti commenta la prestazione e il gol realizzato da Gonçalo Ramos nel match di ieri sera contro la Norvegia. Queste le sue parole.
"Quella di Ramos é stata una partita di grande generosità, grande aiuto alla squadra, ma nel primo tempo è continuata la sua astinenza, non dal gol, la sua astinenza dai tiri in porta. È stato poco servito, ripeto, ha lottato, ha corso anche ieri, se non è stato quello che ha corso di più, siamo lì. Poi improvvisamente tre guizzi nel secondo tempo. Il primo, il portiere della Norvegia sbaglia il rinvio e Gonçalo Ramos, vedendo il portiere che aveva effettuato il rinvio rasoterra da lui intuito, mette un pallone morbido, un cucchiaione".
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