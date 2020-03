Pellegatti: "Rangnick figura affascinante ma il Milan butterebbe ancora la continuità"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha detto la sua sui pro e contro dell'eventuale scelta di Rangnick per il Milan: "E' certamente un innovatore, ricorda molto il suo idolo Arrigo Sacchi. Sembra che nei suoi allenamenti pretenda che la squadra in dieci secondi vada a chiudere in porta. Questo potrebbe essere molto affascinante per costruire qualcosa di nuovo e di inedito. Potrebbe conglobare la figura del direttore sportivo, un Wenger tedesco proiettato in Italia. Potrebbe rinnovare la rosa, sempre con calciatori giovani che seguono la sua filosofia. Il contro per il Milan è buttare via la continuità, prima con Gattuso ora con Pioli, dovrebbe ripartire di nuovo da zero con rinnovamenti e mancanza di certezze. Bisognerà capire se questa doppia figura è attuabile in Italia, un'altra cosa è che non conosce il calcio italiano e potrebbe trovare delle difficoltà".