Pellegatti: "Riporterei Andrè Silva al Milan la prossima estate"

Intervenuto sul suo canale Youtube Carlo Pellegatti, giornalista di fede rossonera, ha parlato della prospettiva di poter riportare Andrè Silva al Milan. Questo il suo intervento: "Per rompere l'inerzia di questo weekend senza calcio giocate, volevo parlare di un giocatore che ieri ho ammirato tra il Salisburgo e Francoforte per un attaccante che mi è sempre piaciuto anche se a volte mi ha deluso. Parlo di Andrè Silva, giocatore coinvolto in uno scambio con Rebic. L'attaccante croato sta rendendo ad altissimi livelli ma il portoghese ieri ha segnato un goal ed è stato decisivo anche nel secondo. Io, personalmente, Andrè Silva lo riprenderei. Nelle sue movenze ci ricordava i grandi ballerini elegenti però quello che abbiamo imputato ad Andrè Silva è stata la poca cattiveria in zona goal tant'è che è stato prestato prima al Siviglia e al Francoforte. Mi sembra un giocatore maturato e pertanto lo riporterei a casa. Mi immagino già un attacco con Ibrahimovic, giocatore indiscutibile come detto anche da Boban, con Rebic e un quarto. E Leao? lo manderei in prestito per capire le sue reali qualità. Per prendere Andrè Silva, tuttavia, bisognerebbe pagare 40 milioni di euro al Francoforte ma si potrebbe evitare mandando Leao in prestito all'Eintracht e poi valutare la situazione. Andrè Silva da boa con Ibrahimovic o con Rebic che gli girano intorno potrebbe essere un giocatore importante e capace di liberare spazi."