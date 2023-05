Pellegatti: "Se devo scegliere tra rischiare di non andare tra le prime quattro adesso o arrivare ora in finale di Champions..."

MilanNews.it

Carlo Pellegatti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del momento del Milan. Ecco cosa ha detto: "De Ketelaere non ha reso tutto il campionato. Non riesco a capire una cosa. due anni fa quando il Milan arrivò in Champions misero Tonali in panchina mettendo Meitè. Forse tutta questa sorpresa ma non è un giocatore adatto per aiutare questo Milan ora. Io lo lascerei in panchina fino a fine stagione ma dire che è lui la maggior colpa del Milan non è vero, visto che ha giocato poco. De Ketelaere? Ci sono questioni ben più importanti. Oggi è in difficoltà, che non mi sta dando una mano.

E' così da inizio anno e lo aspetteremo ma basta parlarne ora. Ero d'accordo col turnover, personalmente non mi hanno convinto De Ketelaere al centro con Origi davanti. Avrei fatto scelte diverse. Forse con Rebic avresti avuto più chance di metterla dentro. A Bologna era già più logico il turnover. Se devo scegliere tra rischiare di non andare tra le prime quattro adesso o arrivare ora in finale di Champions avrei scelto la seconda opzione. Pioli così può entrare nella storia.