Pellegatti: "Se il Napoli prende Saelemaekers fa un bell'acquisto"

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli per parlare dell'interesse del Napoli per Saelemaekers: “Saelemaekers al Napoli? Può diventare un’ipotesi concreta, ma piace anche al Leicester che offre 15 milioni. È un giocatore duttile, è migliorato molto, non mi piaceva quando arrivò in Italia. Ora è un giocatore che dà tutto per la squadra, è generoso ed è migliorato sul piano dell’intelligenza tattica.

Molti tifosi del Milan lo apprezzano, ma Ibrahimovic ha detto che in attacco son tanti e il belga può partire. Se lo prende il Napoli fa un bell’acquisto”.