Pellegatti: "Si dice che Ibra non farà il Maldini-Massara che andrà tutti i giorni a Milanello, ma è importante che ci vada nei momenti in cui serve"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso a Radio24, durante la trasmissione Tutti Convocati, sull'arrivo di Ibrahimovic al Milan: "Sono contento, sono contento per la frase chiave nel comunicato 'operazioni sportive'. Ibra è un campione, di grande esperienza e personalità. Si dice che non farà il Maldini-Massara che andrà tutti i giorni a Milanello, ma è importante che ci vada nei momenti in cui serve andarci. Credo che lui possa parlare con Furlani e Cardinale, anche se non credo possa dire di aver preso decisioni da solo su ambito di campo".



Il ruolo di Ibrahimovic

Nelle ultime settimane, si è parlato tanto di quali sarebbero stati i compiti dello svedese nel suo nuovo ruolo, in particolare cosa avrebbe fatto nel Milan. Sul comunicato si legge che "Ibrahimovic lavorerà in stretto coordinamento sia con la Proprietà che con il Senior Management di AC Milan, svolgendo un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del Club e contribuirà a rafforzarne la cultura vincente. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali di AC Milan e il sostegno a progetti speciali di importanza strategica, incluso il nuovo stadio del Club".