Pellegatti sicuro: ”Dobbiamo puntare a vincerle tutte, l’importante sarà non avere rimpianti”

Oggi alle 19:48News
di Andrea La Manna

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del prossimo periodo dei rossoneri a partire da quella di questa sera contro il Parma. Queste le sue parole:

"La cosa che deve in questo momento tentare di fare il Milan è continuare a vincere, vincere, vincere. Non c'è niente da fare. Il Milan deve puntare, si sarò esagerato io non mi interessa, ad arrivare a 92 punti, cioè cercare di vincerle tutte, a partire ovviamente da quella di oggi contro il Parma. Non c'è altra soluzione per non avere rimpianti. Vorrei finire la stagione senza rimpianti perchè in un campionato abbastanza piatto in cui è solo l'Inter che respira un po' più delle altre, ecco in un campionato del genere senza le coppe non averne approfittato è veramente un peccato"