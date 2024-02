Pellegatti: "Sono veramente triste. Il presidente non deve dire che l'obiettivo è la Champions League, l'obiettivo per il Milan deve essere ben altro"

vedi letture

E' il giorno dopo la brutta sconfitta per il Milan, che nonostante un tentativo di rimonta guidato da Giroud e Pulisic, perde 4-2 contro il Monza crollando anche nel finale, in inferiorità numerica, sotto i colpi di Bondo e Colombo. Si allontana sempre più la vetta, e si avvicina l'Atalanta, adesso distante 7 punti e con una gara in meno. Questa, purtroppo, tutta la desolazione di Carlo Pellegatti, che ha parlato così sui propri canali social della sconfitta di ieri sera.

Le sue parole: "Sono veramente triste. Per la sconfitta e per tutti i dubbi che ci vengono addosso. Il presidente non deve dire che l'obiettivo è la Champions League, l'obiettivo per il Milan deve essere ben altro. Sono triste perché bisognava capire di prendere un difensore a gennaio, come voleva Pioli. Thiaw e gli altri hanno bisogno di tempo per tornare in forma. Sono triste perché ora arriveranno di nuovo tutti gli accusatori di Pioli"