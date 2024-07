Pellegatti suggerisce: "Calafiori a livello mediatico sarebbe un gran colpo"

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero è intervenuto così a Radio Rossonera parlando di Milan e di calciomercato. Queste le sue personali considerazioni:

"Il mio sogno da grande Milan è quello che se ti arrivano 30/35 milioni per Thiaw, ne aggiungi 5/6/7 e vai a prendere Buongiorno o Calafiori. Come fatto con Tonali l’anno scorso. Calafiori a livello mediatico sarebbe un gran colpo…lo rubi alla Juventus, convinci il Bologna, è il giocatore oggi simbolo dell’Italia. Poi io personalmente i 20/25 per Royal a destra me li tengo, continuo con Calabria e Florenzi, e ne aggiungo 15 per andare comunque su Buongiorno“.