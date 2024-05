Pellegatti sull'incontro con lo Stoccarda: "Hanno diversi giocatori interessanti, Mittelstadt buona alternativa a Theo"

E' intervenuto così sul canale di "TV Play" Il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, rilasciando alcune dichiarazioni in merito a varie tematiche del mondo Milan. Queste le sue parole sul recente incontro tra la dirigenza rossonera e lo Stoccarda:

L'incontro con lo Stoccarda: "L'altro giorno c’erano i dirigenti dello Stoccarda in sede Milan. Potrebbero aver chiesto di Thiaw. C’è qualche giocatore interessante come Mittelstadt, buon difensore di fascia sinistra. Non tanto per sostituire Theo Hernandez, ma magari è un buon nome come alternativa a Theo".