Pellegatti sulla cessione di Tonali: "Il tifoso del Milan teme di perderne altri. I soldi verrebbero reinvestiti, ma non è la stessa cosa"

MilanNews.it

Carlo Pellegatti, intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, ha commentato così le ultime voci di mercato su Sandro Tonali: "Se sono tanti 70 milioni per Tonali? Sì, ma sono tanti anche 80 per Maignan, 80 per Theo Hernandez, 100 per Leao. Il tifoso del Milan teme che se basta che un giocatore porti un'offerta e il Milan è sempre disponibile a parlarne, possiamo perderne altri. Cosa si aspetta il tifoso milanista sulla questione Tonali? Se vendono Tonali, il tifoso milanista si aspetta tra una settimana l'annuncio di Milinkovic-Savic e Frattesi e allora possiamo andarne a discutere. I soldi verranno reinvestiti sul mercato, ma i giocatori non sono tutti uguali.

Tonali non è un giocatore come gli altri, è quello che ha ereditato la bandiera del milanismo. Poi magari arriverebbe un centrocampista forte, ma non sarebbe la stessa cosa".