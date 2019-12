Pellegatti: "Todibo considerato dal Milan un potenziale campione"

Carlo Pellegatti, storico giornalista di fede rossonera, ha parlato dell'interesse del Milan per Todibo, difensore classe '99 del Barcellona, sul suo canale YouTube: "Il Milan ritiene Todibo già una figura importante, anche se non ancora completata nella sua grandezza. Il difensore è nato nel 1999, compirà gli anni il 30 dicembre. Lo ritengono un potenziale campione sul quale lavorare. Todibo è stato lanciato dal Tolosa che aveva perso Diop, ceduto al West Ham. Todibo non ha mai gradito di giocare difensore centrale, perché si è sempre considerato una mezz’ala. Ancora oggi si adatta ma il suo ruolo preferito sarebbe la mezz’ala. Questo la dice lunga sulla qualità dei suoi piedi, perché è un giocatore molto bravo tecnicamente. Deve ancora migliorare e la partita con Lautaro Martinez l’ha evidenziato, l’ha impegnato ai massimi livelli e spesso l’attaccante è riuscito a vincere i duelli. Non dobbiamo negare, abbiamo visto tutti: Lautaro Martinez in Inter-Barcellona ha impegnato Todibo, che ha fatto fatica a limitarlo. Il suo primo procuratore è stato Bruno Satin, agente importante nel calcio francese. Ora sembra che il suo procuratore sia addirittura il papà: con questi giocatori in Francia non sia mai chiara la situazione procuratore, parenti e avvocati. Quello che ha fatto andare il giocatore verso il Milan è stato il fatto che dopo la prestazione contro l’Inter, ritenuta buona, Todibo è stato mandato ancora in panchina. Allora il giocatore ha detto basta e cerca una squadra proprio come il Milan: una squadra che in questo momento non è proprio ai massimi livelli, ma una squadra che creda in lui e che possa farlo migliorare. Ecco perché vorrebbe venire al Milan. Gli approcci con il Barcellona sono positivi, con il club spagnolo che vorrebbe 20 milioni. Che il Milan dia via 20 milioni a gennaio ne dubitiamo, non è un ostacolo la recompra perché non si tratta di un prodotto del settore giovanile, dicono alcune fonti spagnole. Quindi ora l’ostacolo è il costo, bisgna vedere cosa si inventeranno a Casa Milan e cosa pretenderanno invece a Barcellona. I contatti sono frequenti e al Milan piace tanto Todibo. Cosa ne faccia il Milan poi con tutti questi centrali è da vedere. Duarte va sostituito con un giocatore pronto e Caldara evidentemente non è ritenuto ancora prontissimo e quindi vedremo come sarà il mercato in uscita dei difensori centrali del Milan. Todibo comunque piace tanto, l’ostacolo dei 20 milioni di euro potrebbe essere superato con la cessione di Ricardo Rodriguez o magari di Kessie. Per quanto riguarda il discorso Ibra è tutto ancora fermo”.