Pellegatti: "Togliamo l'attenzione su Conte e parliamo di Thiago Motta: spero ancora in un varco dove si possa inserire il Milan"

Intervenuto nel suo canale Youtube insieme al collega Luca Serafini, ha parlato così Carlo Pellegatti in merito ai possibili destini di Antonio Conte e Thiago Motta. Queste le sue dichiarazioni:

"Di Conte sappiamo tutti, tranne qualcuno che lo critica perchè non ha vinto la Champions, che in una squadra rappresenta la scossa, la voglia di vincere e di rispondere allo scudetto dell'Inter, però l'attuale proprietà non lo vuole, è un dato di fatto è risaputo. Quindi, togliamo un attimo l'attenzione su Conte e parliamo magari di Thiago Motta, che è sì vicino alla Juve ma io spero ancora in un varco dove possa inserire il Milan..".