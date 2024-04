Pellegatti verso Milan-Roma: "Fosse stata la squadra di Mourinho sarei più ottimista. Chi passa il turno andrà in finale"

In merito alla sfida di Europa League tra Milan e Roma valevole per i quarti di finale di andata, è intervenuto così a Sky Sport il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti: ecco le sue parole sull'imminente "derby europeo" tra i rossoneri e i giallorossi.

Milan e Roma, chi favorito?

"Entrambe le squadre arrivano da un ottimo momento, il Milan da sette vittorie di fila e la Roma dal derby contro la Lazio, quindi c'è equilibrio in questo. Fosse stata la Roma di Mourinho sarei stato molto ottimista, ma con De Rossi i giallorossi hanno cambiato marcia, forse è più favorito il Milan, lo dice anche la classifica, ma in Europa è un'altra cosa".

Una sfida emozionante

"Non conta la Champions o l'Europa League, sarà una partita intensa e da brividi, le notti europee restano importanti e molto emozioanti. Secondo me chi passa il turno tra Milan e Roma sarà poi la finalista".

Sulle scelte di Pioli

"Le grandi squadre non si adattano, ma Pioli è molto bravo a spostare le pedine. Giocheranno le formazioni migliori, ci sarà ancora Leao e fatemelo dire, ho visto il City contro il Real ma tra Leao e Grealish.. Leao tutta la vita! Rafa sta benissimo, sta segnando da prima punta. E' molto continuo di rendimento adesso, qualcuno dice che non torna e non aiuta in difesa, ma uno come lui deve pensare ad attaccare".