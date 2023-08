Pellegrino al Milan: è il 27esimo argentino della storia rossonera

Ufficiale Marco Pellegrino al Milan. L'ormai ex difensore del Platense sarà il 27esimo argentino della storia rossonera a vestire la maglia del Milan: l'ultimo, in ordine di tempo, è Luka Romero, arrivato a zero dalla Lazio. Questi gli altri connazionali che hanno indossato il rossonero. Gli altri 26:

Angelillo

Ayala

Biglia

Carniglia

Chamot

Coloccini

Combin

Crespo

Cucchiaroni

Grillo

Grimi

Guglielminpietro

Higuain

Josè Mauri

Lovati

Maxi Lopez

Musacchio

Ocampos

Ponzinibio

Redondo

Ricagni

Silvestre

Sosa

Spirolazzi

Vangioni

Vernazza