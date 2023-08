Pellegrino cercato dal Milan: i suoi numeri con il Platense

Marco Pellegrino è l'ultimo obiettivo del Milan per il ruolo di difensore centrale che ha bisogno di un rinforzo, specialmente dopo la partenza di Matteo Gabbia. Il centrale classe 2002 italo-argentino milita nel Platense e, seppure sia in pianta stabile della prima squadra già dal 2021, è solo in quest'ultimo anno che ha iniziato a giocare regolarmente. Nel 2023 sono 17 presenze collezionate con 1 gol e 1 cartellino giallo.