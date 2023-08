Pellegrino e il paragone con Samuel: "Un onore, mi piacerebbe seguire il suo cammino"

Marco Pellegrino, nuovo difensore del Milan, è stato paragonato nei gironi scorsi dal suo ex allenatore Martin Palermo a un ex storico difensore della nazionale argentina Walter Samuel. Questo il pensiero del nuovo 31 rossonero che oggi ha parlato in conferenza stampa: "E' un onore, è un giocatore storico dell'Argentina. Mi piacerebbe molto seguire il suo cammino".