Pellegrino: ecco i suoi primati nell'ultimo campionato argentino

Marco Pellegrino è ormai un nuovo giocatore del Milan e oggi si allenerà per la prima volta con la suqadra a Milanello. Come riportato ieri sera all'Inferno di Milan Tv, il difensore argentino classe 2002, nell'ultima edizione della Primeira Liga Argentina è stato il difensore più giovane del campionato ad aver vinto più duelli di testa e quello ad aver subito meno dribbling.