Pellegrino in campo: 80 minuti giocati quest'oggi con la Primavera

vedi letture

E' il giorno di Milan-Roma, in programma questa sera alle 20:45 in quella che potrebbe essere una sfida chiave per il percorso dei rossoneri in campionato. Doveroso però, aprire un breve focus per Marco Pellegrino, con il difensore argentino che è stato impegnato da titolare nella sfida di campionato tra Milan Primavera e Torino terminata 1-1 con i rossoneri bravi nel pareggiare la gara nei minuti finali con Bonomi.

Dopo 77 giorni dall'infortunio rimediato contro il Napoli, per il centrale classe 2002, 80 minuti ben giocati quest'oggi al Vismara con la Primavera: si avvicina così il momento di rivedere Pellegrino anche con la Prima squadra.