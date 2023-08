Pellegrino in partenza da Buenos Aires, la foto in aereoporto

Marco Pellegrino sarà presto un giocatore del Milan. Questa sera il centrale argentino sbarcherà a Linate proprio mentre il Milan sarà in campo per l'esordio in campionato contro il Bologna. Intanto nelle sue storie di Instagram, Pellegrino ha ricondiviso alcune foto di amici che sono venuti a salutarlo in aereoporto e ad augurargli buona fortuna per la sua nuova avventura. Alcune di queste anche con cuori rossoneri. Nella foto riportata qui, del profilo di @lucca.espanet si legge: "Buon viaggio fratellino. Sempre insieme".