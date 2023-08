Pellegrino: "In questi giorni mi sono allenato da centrale. Altri ruoli? Non ne ho parlato con il mister"

Così Marco Pellegrino, nuovo difensore del Milan, ha parlato in conferenza stampa sulla posizione in campo: "Mi sono allenato da centrale in questi giorni. È vero che sono l'unico centrale mancino in squadra, ma con il mister non abbiamo parlato di altre posizioni".