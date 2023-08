Pellegrino: "La 31 per me è speciale. Tifosi, vi prometto che darò sempre il massimo"

Marco Pellegrino è un nuovo difensore del Milan. Il classe 2002 in arrivo dal Platense ha firmato un contratto di cinque anni nella giornata di ieri ed è passato in rossonero per una cifra pari a 3.5 milioni più bonus. L'argentino è stato intervistato ai microfoni di Milan Tv e si è così espresso per la prima volta da giocatore del Milan. Le sue parole.

Il numero 31 sulla maglia: “Ho scelto la maglia numero 31 perché la avevo al Platense. Con questa ho esordito, ho segnato il mio primo gol e per me è speciale”.

Un messaggio ai tifosi: “Vi garantisco che darò sempre il massimo, in allenamento e in partita. Farò sempre del mio meglio per aiutare i miei compagni. Speriamo che vada tutto bene e Forza Milan!”.