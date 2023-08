Pellegrino, le prime parole: "Un sogno essere qua. Non potevo credere dell'interesse del Milan"

Marco Pellegrino è un nuovo giocatore del Milan. In attesa della sua prima intervista completa su Milan Tv, il canale ufficiale rossonero ha pubblicato un estratto delle sue prime parole da giocatore del Diavolo: "E' un sogno essere qui. Quando ho scoperto dell'interesse del Milan, sia me che la mia famiglia eravamo molto emozionati e non potevamo crederci. Ora siamo qua e siamo molto felici di aver raggiunto quest'accordo. Sono italiano grazie al mio nonno materno che è nato qua. Mi ha raccontato molto dell'Italia: quando ha sentito della possibilità che potevo passare al Milan era molto contento"