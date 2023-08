Pellegrino: "Martin Palermo non lo dimenticherò mai. Mi ha detto che sarebbe stato qualcosa di nuovo"

Cosa ti ha detto Martin Palermo? Così Marco Pellegrino, nuovo difensore del Milan, ha risposto in conferenza stampa: "Mi ha fatto debuttare e ha sempre avuto fiducia in me, non lo dimenticherò mai. Ho parlato con lui e mi ha detto che sarebbe stato qualcosa di nuovo".