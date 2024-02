Pellegrino si allena già a Salerno: "Sono molto felice, darò tutto per la squadra"

Il difensore centrale del Milan Marco Pellegrino è già arrivato a Salerno, dove è andato a giocare in prestito fino a fine stagione. L'argentino ha giocato una sola partita in rossonero, uscendo per infortunio contro il Napoli e iniziando da lì un lungo percorso di recupero fisico che gli ha impedito di calcare il campo in altre occasioni. Ora il centrale è ristabilito e punta a mettere minuti ed esperienza in Serie A con la Salernitana.

Su Instagram circolano già le prime immagini di Pellegrino in campo a Salerno. Ecco anche le sue prime parole: "Sono molto felice di essere qui, la città è molto bella e non vedo l'ora di allenarmi con i miei compagni di squadra. Ho visto diverse partite, anche l'ultima con la Roma dove la squadra ha giocato molto bene. La Salernitana è una squadra molto forte, che deve cominciare a fare risultato e migliorare. Sono un difensore centrale rapido e aggressivo, posso giocare anche largo e mi trovo bene sia con la difesa a 4 che con quella a 3. Il nostro obiettivo è centrare la salvezza per rimanere in Serie A. Mi sento carico e darò tutto per aiutare la squadra".