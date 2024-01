Pellegrino torna tra i convocati: prima volta a disposizione di Pioli nel 2024

vedi letture

Sono uscite le formazioni ufficiali di Milan-Bologna (CLICCA QUI) e non ci sono state sorprese: Stefano Pioli ha confermato le formazioni vincenti contro la Roma e a Udine. Le novità sono soprattutto in panchina e in particolare con il ritorno tra i convocati di Marco Pellegrino. Il difensore argentino ha saltato quasi tre mesi per un infortunio patito contro il Napoli, nella gara del suo esordio in rossonero.

Dopo aver giocato due partite con la Primavera nei scorsi weekend, Pellegrino torna a disposizione di Stefano Pioli che potrà fare affidamento sull'argentino qualora ce ne fosse bisogno. Per Pellegrino si tratta della prima convocazione nel 2024.